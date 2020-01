Sanner-Gruppe: Wechsel in der Geschäftsführung

Bensheim.Zum 1. Januar 2020 hat Sanner, internationaler Anbieter hochwertiger Kunststoffverpackungen und Komponenten für Pharma-, Medizin- und Healthcareprodukte, die Organisationsstruktur erneuert: Ralf Tiemann wurde zum Geschäftsführer (CEO) der gesamten Sanner-Gruppe ernannt.

Unterstützt wird er von einem dreiköpfigen Team bestehend aus dem neuen CTO (Technikvorstand) und Geschäftsführer der Sanner GmbH, Johannis Willem van Vliet, der noch zu besetzenden Position des CSO (Vertriebsmanager) sowie der langjährigen CFO Claudia Tonhäuser (kaufmännische Leitung).

Bei Sanner stehen die Zeichen auf Wachstum, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Entsprechend hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Auerbach entschlossen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation neu aufzuteilen. Ralf Tiemann, der bereits seit 2008 das Tochterunternehmen Sanner Pharmaceutical & Medical Packaging Materials Co. Ltd. mit Sitz im chinesischen Kunshan leitet, hat zum 1. Januar 2020 die neu geschaffene Position des CEO der gesamten Sanner-Gruppe übernommen.

„Sanner ist international hervorragend aufgestellt, um den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter zu beschreiten“, so Tiemann. „Neben Investitionen in die verschiedenen Standorte werden wir auch unser Portfolio in den kommenden Jahren sukzessive erweitern. Dazu gehören intelligente Lösungen für höhere Therapietreue genauso wie nachhaltige, biobasierte Kunststoffverpackungen.“

Der seit August 2015 in der Geschäftsführung der Sanner GmbH tätige Dirk Mähr ist Ende 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Bereits im Sommer letzten Jahres hatte die Sanner GmbH deshalb Johannis Willem van Vliet in die Geschäftsführung berufen.

Als CTO verantwortet er künftig die Bereiche Produktion, Entwicklung und Qualität. Bis zur Besetzung der Position des CSO übernimmt van Vliet zudem kommissarisch die Verantwortung für Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Personal.

Der promovierte Maschinenbauer hat zuletzt als Vice President der Ottobock healthcare products GmbH die Entwicklungsabteilung von Medizinprodukten am Standort Wien geleitet. Er bringt langjährige Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Automatisierung mit.

„Das passt ideal zur strategischen Ausrichtung von Sanner: Mit höheren Investitionen in Entwicklungsaktivitäten, Industrie 4.0 und dem Ausbau des Medtech-Portfolios wollen wir das Unternehmen weiter im internationalen Wettbewerb stärken“, so van Vliet.

Claudia Tonhäuser verantwortet wie bisher die Bereiche Finanzen, Controlling, Einkauf und IT. Die studierte Wirtschaftsinformatikerin ist bereits seit vielen Jahren bei der Sanner GmbH tätig und hat seit 2010 die Funktion als CFO inne. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.01.2020