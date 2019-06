Sanner ist vor der Zukunft nicht bange

Bensheim.Aus einer 1894 in Bensheim-Auerbach gegründeten Korkschneiderei ist ein internationaler Hersteller von pharmazeutischen Primärverpackungen und Medizintechnikprodukten geworden: Die Sanner GmbH feiert dieses Jahr nicht nur ihr 125-jähriges Firmenjubiläum. Das familiengeführte Unternehmen kann auch auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken und sich auf eine spannende Zukunft freuen.

Die Sanner GmbH blickt optimistisch zurück – und in die Zukunft: Mit rund 81 Millionen Euro Umsatz hat das Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 hingelegt. „Trotz des gesättigten und hart umkämpften Marktes konnten wir in Europa weiter wachsen“, so Dirk Mähr (Bild), CEO der Sanner GmbH. In den vergangenen drei Jahren erzielte Sanner in den USA ein Umsatzplus von über 30 Prozent. In der gleichen Zeitspanne hat Sanner of India den Umsatz sogar verdoppelt, während im restlichen asiatischen Markt einschließlich China ein Plus von rund 30 Prozent erwirtschaftet wurde.

Stabiles Wachstum

„Im Jubiläumsjahr 2019 rechnen wir global mit einem stabilen Wachstum“, sagt Mähr. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen mit Investitionen von 30 bis 40 Millionen Euro für Infrastruktur, Automatisierung und Produktentwicklungen.

So entstehen neue Produkte für die Inhalation und Atemwegsanalyse, beispielsweise durch den Einsatz von Sensortechnik. Parallel realisiert Sanner kundenindividuelle DPIs (dry-powder inhaler), allen voran für den asiatischen Markt, während beim Thema Nachhaltigkeit am Einsatz alternativer Kunststoffmaterialien gearbeitet wird.

Am Hauptsitz in Bensheim wurde bereits 2016 in die Modernisierung der Anlagen investiert. 2019 steht der nächste Schritt an: die Implementierung eines neuen ME-Systems als Grundlage für die weitere Digitalisierung.

In China ist 2020 der Bau eines zweiten Werks geplant. „Seit zwei Jahren ist Sanner in China als Hightech-Unternehmen mit einem hochmodernen Reinraum klassifiziert. Diese Positionierung müssen wir ausbauen, um dem geplanten Wachstum und steigendem Bedarf gerecht werden zu können“, so Ralf Tiemann, CEO Sanner of China.

Diese Entwicklungen und Investitionen zahlen auf die Strategie von Sanner ein: Auch in Zukunft möchte das Unternehmen seine Position als Weltmarktführer für Trockenmittelverpackungen weiter behaupten und zusätzlich mit kundenindividu-ellen Projekten und Produkten vor allem in Diagnostik und Medizintechnik die Nachfrage der globalen Abnehmer erfüllen.

„Wir haben die Weichen für die technologische Zukunft gestellt. Das ermöglicht es uns, auch sehr komplexen Kundenwünschen gerecht zu werden“, so Dirk Mähr. „Viele gute Gründe, anlässlich des 125-jährigen Firmenjubiläums optimistisch in die Zukunft zu blicken.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019