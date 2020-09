Sanner kann in den Stubenwald ziehen

Bensheim.Die Verlagerung der Sanner GmbH aus Auerbach ins Gewerbegebiet Stubenwald II ist zumindest für die Grüne Liste Bensheim (GLB) eine schmerzhafte Angelegenheit. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag betonte Bauausschussvorsitzender Thomas Götz, dass man seinerzeit bei der Ausweisung der Flächen schon über die Schmerzgrenze gegangen sei.

Die Grünen befürchten nun, dass der Umzug des Traditionsunternehmens Tür und Tor öffnet für eine zusätzliche Erweiterung und damit einhergehend eine Zersiedelung der Landschaft zwischen Lorsch und Bensheim. Dass sie nicht die einzigen sind, die an dem Vorhaben zweifeln, wollen sie aus der Begründung zum Bebauungsplan herausgelesen haben. „Den Autoren ist offensichtlich nicht so ganz wohl mit dem ganzen Projekt. Deshalb wird mehrfach die Überkompensation hervorgehoben“, so Götz. Die Verantwortlichen seien sich ihrer Sache nicht sicher.

GLB: Alternativen prüfen

Die GLB forderte deshalb in einem Änderungsantrag, andere Standorte zu prüfen. Oberste Priorität müsse dabei die Nutzung von Grundstücken aufgegebener Gewerbebetriebe oder Brachflächen haben. Die Aussage der Verwaltung, dass es keine Alternative gebe, sei zu dünn. Gleichwohl bemerkte Götz („um Missverständnisse auszuschließen“), man begrüße es ausdrücklich, dass Sanner aus Auerbach wegziehen, aber in Bensheim bleiben möchte. So könne sich die alteingesessene Firma weiterentwickeln, außerdem sei es eine Chance, am bisherigen Stammsitz neue Wohnkonzepte zu verwirklichen.

Die Aussagen der GLB riefen zunächst Bürgermeister Rolf Richter (CDU) auf den Plan. Er verwahrte sich erneut gegen die Aussage, man habe nicht alle Möglichkeiten geprüft. „Es ist schon bezeichnend, dass niemand sagen kann, wo wir denn die benötigte Fläche von drei Hektar finden sollen.“ Lediglich an der Riedwiese wäre es theoretisch gegangen, aber dort sprach unter anderem die Hochspannungsleitung gegen das Vorhaben – und der kürzlich erfolgte Verkauf an die Fehlheimer Firma Blechschmitt.

Man habe sich mit der Vorlage viel Mühe gegeben, es sei ein einmaliger Vorgang, dass ein Unternehmen mit diesem Bedarf innerhalb der Stadt umgesiedelt werden könne. Immerhin gehe es um den Erhalt von 220 Arbeitsplätzen vor Ort. „Wir sind uns der Eingriffe in die Natur bewusst“, so Richter. Deshalb gebe es neben dem geforderten Ausgleich auch den Verzicht auf drei Hektar Siedlungsfläche, die noch im Regionalplan in Fehlheim und Zell entsprechend ausgewiesen sind.

„Wir haben auch kein schlechtes Gewissen. Es handelt sich vielmehr um einen bewussten Umgang mit dieser Entscheidung. Und das sollte man respektieren“, meinte der Rathauschef. Begeisterung rief die Wahl des Standorts aber auch bei der BfB nicht hervor. „Bei dem Verbrauch weiterer Flächen haben wir generell großes Bauchweh. Eine Entwicklung in Richtung Stubenwald III würden wir als BfB nicht mitmachen“, verdeutlichte Franz Apfel. Er machte zudem deutlich, dass er dem Bekenntnis von Richter, es würde keine weitere Erweiterung geben, nicht traue.

Trotzdem stimmte seine Fraktion den Planungen zu, vor allem weil es in Auerbach zu einer Entlastung der Anwohner komme und man Wohnraum schaffe. Zudem enthalte der Entwurf zum Bebauungsplan alles, wofür die BfB und die GLB während der Koalitionszeit „mühsam kämpfen“ mussten: Dachbegrünung, Photovoltaik und Fassadenbegrünung.

Nicht glücklich mit dem Flächenverbrauch zeigte sich außerdem die FDP. Weil es sich aber nicht um eine x-beliebige Firma, sondern um Sanner handelt, „ist das etwas anderes“, sagte Fraktionschef Holger Steinert. Er bedauerte, dass der Ausgleich weitab von Auerbach stattfinde. Die Aussage, dass es keine Alternativen gebe, wäre glaubwürdiger, wenn man sie mit einem aktuellen Gewerbeflächenkataster hätte belegen können. Das hatten die Liberalen im Februar erfolgreich angemahnt, das Ergebnis steht aus.

FWG: Einmalige Erweiterung

Rolf Kahnt warf den Grünen „Unternehmerfeindlichkeit“ vor. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir Sanner in Bensheim haben“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende. Dass in Auerbach ein Wohngebiet entstehen könne, sei eine wunderbare Geschichte.

Für Rolf Tiemann (FWG) war wichtig, dass das Familienunternehmen in der Stadt bleibt. Der Antrag der GLB würde zu einer Verzögerung des Verfahrens führen. Das Konzept bezeichnete er als gelungen. „Wir pochen aber darauf, dass es bei der einmaligen Erweiterung im Stubenwald bleibt.“ Lob für die Pläne kamen von der SPD-Fraktion. „Wohnortnahe Arbeitsplätze zu sichern sollte immer eine primäre Aufgabe der Stadt sein. Wir begrüßen ausdrücklich die Umsiedlung“, erklärte Heiko Moritz. Die freiwerdende Fläche biete die Chance, den Wohnungsmangel in Bensheim abzumildern. Moritz forderte jedoch einen höheren Anteil Wohnungen zu sozialverträglichen Preisen.

Die Grünen kritisierte er für ihre Vorgehensweise. Mit ihren Stellungnahmen hätten sie gezeigt, dass die GLB für den Wegfall von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuer stehe. „Wir reden hier von einem Monokultur-Ackerland und nicht von einem Biotop, was wir bebauen wollen. Das Gebiet wird nachher durch viele Bäume und den Teich ökologisch wertvoller sein als vorher.“ Irritiert vom früheren Koalitionspartner äußerte sich Feridun Bahadori für die CDU-Fraktion. „Sie wollen dem Anliegen der Firma Sanner den Todesstoß versetzen“, bemerkte er in Richtung der Grünen. Er bewerte den Antrag als dem Wahlkampf geschuldet. Der Umzug sei ein guter Tag für Bensheim. Unter Berücksichtigung aller Belange, dazu zählte er auch den Naturschutz, müsse alles getan werden, um das Vorhaben zu realisieren.

