Sanner produziert mit voller Auslastung

Bensheim.Die Corona-Krise bringt ganze Branchen zum Stillstand. Das hat eine Flut an Anträgen auf Kurzarbeitergeld ausgelöst. Viele Produktionen werden heruntergefahren oder ganz eingestellt. Mit wenigen Ausnahmen: Bei der Firma Sanner in Auerbach wurden die Schichten auf die Samstage erweitert.

Auch an den Osterfeiertagen wurde in den Werkshallen rund um die Uhr bis Sonntagmorgen um sechs Uhr gearbeitet. Seit vorletzter Woche packen sogar die Kollegen aus der Verwaltung mit an und unterstützen die Facharbeiter mit kleinen Hilfsjobs entlang der Produktionslinien.

Zwei Milliarden Kunststoffteile

Jährlich produziert das Familienunternehmen mehr als zwei Milliarden Kunststoffteile. Darunter Verpackungen für internationale Kunden aus der Pharmabranche, für mittelständische Medikamentenhersteller sowie für Healthcare-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel, die gerade einen neuen Boom erleben: Die Nachfrage beispielsweise nach Vitamin-C-Brausetabletten ist deutlich gewachsen. Für einen Entwickler und Hersteller wie Sanner bedeutet das mehr Aufträge, die termingerecht ausgeliefert werden müssen.

Zusätzlich zum erhöhten Aufwand wurden vor Ort auch die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Infektionen intensiviert: Die beiden Produktionsbereiche Nord und Süd werden strikt getrennt. Die Mitarbeiter verbringen ihre Pausen entweder in der Kantine oder in einem umfunktionierten Schulungsraum, wie die Marketing- und Kommunikations-Leiterin Heike Lang gegenüber dem BA betont.

Neben einer Entzerrung des Personals werde in jedem Arbeitsbereich auch der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten. Viele Kollegen tragen einen Mundschutz, die Kontakte mit Kunden, Dienstleistern und Lieferanten wurden bereits Ende Februar auf das Notwendigste reduziert, heißt es aus dem Unternehmen.

Heike Lang betont den hohen Einsatz der Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Logistik und Technik. „Trotz erschwerter Bedingungen läuft der Betrieb hervorragend.“ Man sei froh, in dieser weltweit sensiblen wirtschaftlichen Lage weiterhin Gas geben zu können. Neben der Produktion von hochwertigen Kunststoff-Verpackungen funktionieren auch die Lieferketten aktuell noch gut, wenngleich die Pandemie im internationalen Güterverkehr zu teils massiven Einschränkungen führt. Sanner könne alle Waren derzeit noch innerhalb der Terminfristen ausliefern. Problematisch sei die Lage aber im Handel mit Italien, da den Transport- und Logistikpartnern oftmals die Waren für den Rücktransport fehlen und es dadurch zu Störungen komme.

Leichte Entspannung in Asien

Sanner erwirtschaftet mit seinen rund 550 Mitarbeitern in Deutschland, China, Indonesien, Indien, Ungarn, Frankreich und den USA einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro (2017). In Asien habe sich die Situation momentan etwas entspannt. Die Sanner Tochter Pharmaceutical & Medical Packaging Materials mit Sitz in Kunshan im Corona-Ursprungsland China hatte ihr Werk bis Mitte Februar geschlossen.

Seit mehr als drei Wochen ist dort wieder der Arbeitsalltag eingekehrt: Die Mitarbeiter produzieren in drei Schichten sieben Tage die Woche. Hergestellt werden insbesondere Verpackungen für Nahrungsergänzungsmittel und Teststreifen.

In Deutschland gehören Asthma-Inhalatoren und Pipetten zu den gefragten Produkten. Das Auerbacher Werk fährt in diesen Tagen auf maximaler Kapazität. Auch an den Standorten Frankreich und Ungarn gibt es momentan keine Einschränkungen. Die Verwaltung wurde größtenteils auf Home Office umgestellt, die wenigen Mitarbeiter im Haus sind großzügig in den Büros verteilt, um die erforderlichen Abstände zu wahren, die der Eindämmung des Virus dienen. Virtuelle Konferenzen und Internet-Telefonie gehören auch hier mittlerweile zum Geschäftsalltag, wie Heike Lang mitteilt.

Auch sie hat letzte Woche in der Produktion geholfen. „Wenn ihnen kleine Zuarbeiten abgenommen werden, ermöglicht das den Profis, sich voll auf die Maschinen zu konzentrieren.“ Laut Lang habe die neue Situation auch den Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Unternehmen nochmals gefördert. Die Stimmung sei trotz allem sehr positiv.

Der Schichtbetrieb ist in dieser Form noch bis Ende April vorgesehen. Aber letztlich fährt auch Sanner auf Sicht und muss die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung abwarten. Noch ist nicht absehbar, welche Folgen das Virus für die Produktions- und Personalpläne der deutschen Unternehmen haben wird. Eine baldige Normalisierung der Wirtschaft ist derzeit nicht in Sicht.

„In schwierigen Zeiten werden unsere Solidarität und unsere Ausdauer gefordert. Nur mit Tugenden wie Respekt und Disziplin können wir Krisen überstehen“, sagt Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich. Dazu könne in der Gesellschaft jeder beitragen. In den 125 Jahren seit Bestehen habe die Firma Sanner durch enge Zusammenarbeit, Flexibilität und zielgerichtete Maßnahmen schon einige Krisenzeiten gemeistert.

Einbahnverkehr bei Fußwegen

Johannis Willem van Vliet ist CTO der Sanner GmbH und seit Dezember auch Geschäftsführer. Er verweist auf die speziellen Sanner-Produkte für die pharmazeutische Industrie, die derzeit besonders benötigt werden, zum Beispiel für die Durchführung von Coronatests.

Für die Mitarbeiter sei das Arbeiten unter regulatorisch vorgeschriebenen hygienischen Bedingungen auch in normalen Zeiten selbstverständlich. „Ich bin stolz darauf, wie unsere Mannschaft die ergänzenden Regeln zur Risikoreduzierung ausgearbeitet und implementiert hat und diese kollektiv einhält.“

Als Beispiele nennt van Vliet die Trennung von Aufenthaltsräumen und Umkleiden sowie ein Einbahnverkehr bei Fußwegen. Dadurch würden die Kollegen der unterschiedlichen Schichten nicht aufeinandertreffen. „Somit haben wir auch innerhalb der Firma das Kontaktverbot erfolgreich umsetzen können.“ Die Sicherheit der Mitarbeiter genieße in diesen Zeiten erste Priorität.

