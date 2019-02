Sattelfeste Schwanheimer Titeljäger

Schwanheim.Zur Hauptversammlung hatte der Reit-und Fahrverein Schwanheim ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Neben der Begrüßung und dem Bericht des Vorsitzenden Manfred Borger folgten die Berichte der Schriftführerin, Kassenwartin und Jugendwartin.

Der Vorstand bedankte sich bei seinen Mitgliedern für ein erfolgreiches Jahr 2018. Sportlich konnten 33 aktive Turnierreiter zahlreiche Siege und Platzierungen in den Disziplinen Dressur und Springen erreiten. Besonders hervorzuheben sind hier: Marcel Wegfahrt (unter anderem Kreismeister Springen 2018 der Leistungsklassen 1-3), Benjamin Boba und Zita Schaider, alle erfolgreich im Springen bis zur Klasse S. In der Dressur der Klasse S startete Christine Hartnagel beim Internationalen Pfingstturnier in Wiesbaden erfolgreich. Beim Festhallenreitturnier in Frankfurt platzierte sich die Dressurmannschaft der Klasse A mit einem zweiten Platz. Das Team bestand aus: Christina Boba, Sonja Gundolf, Tobias Hess und Anni Neumann.

Ein Tagesordnungspunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Sabine Krug, Katharina Heß, Yvonne Remus, Wilhelm Fischer und Harald Spalt geehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Helga Jansen und Rudolf Reichwein ernannt.

Die Veranstaltungen für 2019 sind: Schlachtfest am 1. Mai, Springturnier bis zur Klasse S vom 9. bis 12. Mai und das Jugendturnier bis zur Klasse L am 27. und 28. Juli. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019