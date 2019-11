Saubere Hände im Caritasheim

Bensheim.An der nationalen Kampagne zur Verbesserung der Bereitschaft zur Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen beteiligte sich am Donnerstag auch das Caritasheim Sankt Elisabeth. Unterstützt wurde die Aktion vom Bundesministerium für Gesundheit. In verschiedenen Gruppen wurden alle Mitarbeiter in richtiger Händedesinfektion geschult und ihr Wissen über dieses Thema wurde wieder aufgefrischt. Händedesinfektion gilt als ein entscheidender Beitrag zu mehr Patientensicherheit.

Nach einem interessanten Film wurde die richtige Vorgehensweise gezeigt und konnte dann selbst durchgeführt werden. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019