Bensheim.Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (13.) ab 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. „Wir sprechen über den von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Masterplan zur Luftreinhaltung und mögliche Vorschläge, die bereits bis zur Sommerpause vorliegen sollen. Mooswände, die den Feinstaub aufnehmen, und mehr stätisches Grün, sind zwei Projekte, die wir seit langem vorschlagen“, betonte BfB-Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau.

Als weiteres Schwerpunktthema diskutiert die BfB über den sozialen Wohnungsbau. „Wir sprechen über Modelle in anderen Kommunen, mit denen diese den Mangel an bezahlbarem Wohnraum angehen“, kündigt Joachim Uhde, Vertreter der BfB im Magistrat, an.

Um 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix. Die Terminplanung bis zur Sommerpause steht dabei im Mittelpunkt. Dabei ist unter anderem auch ein Weinbergrundgang mit Weinprobe vorgesehen. Die vorgesehene Flurbereinigung am Hemsberg ist dabei ein Thema, zu dem man noch öffentlich einladen will. Interessierte Gäste sind ab 19.45 Uhr bei der BfB eingeladen. red