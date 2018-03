Sauberes Wasser für alle

Anzeige

Bensheim.Sauberes Wasser benötigen wir nicht nur als tägliches Trinkwasser. Eine ebenso bedeutende Rolle spielt es für die Hygiene und damit für die Gesundheit jedes Einzelnen. Es kann sogar Blindheit verhindern.

Darauf macht die Christoffel-Blindenmission (CBM) anlässlich des Weltwassertags am heutigen Donnerstag (22.) aufmerksam. Dr. Martin Kollmann, CBM-Fachberater für vernachlässigte Tropenkrankheiten, erklärt: „Eine mangelhafte Wasserversorgung ist die Ursache vieler schwerer Krankheiten, wie die Augeninfektion Trachom. Sie führt unbehandelt zur Erblindung. Vor allem Menschen in Entwicklungsländern sind betroffen. Um das zu ändern, müssen wir gerade in den Armutsregionen der Welt allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen.“

Wo Wasser knapp ist und über weite Strecken transportiert werden muss, verwenden die Menschen das kostbare Gut vor allem zum Trinken und Kochen. Regelmäßiges Waschen wird oft vernachlässigt. Doch die mangelnde Hygiene begünstigt die Übertragung von Krankheitserregern, wie bei der hochansteckenden bakteriellen Augenentzündung Trachom. Weltweit sind bereits 1,9 Millionen Menschen durch Trachom sehbehindert oder blind.