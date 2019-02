Sax mal sechs: Familientreffen der Saxophone

Bensheim.Kein Musiker und keine Band spielte diesmal eine Hauptrolle. Das jüngste Konzert im Bensheimer Jazzkeller war auch keine Hommage an einen der großen Jazzer, sondern an einen belgischen Erfinder, ohne den John Coltrane, Cannonball Adderley, Dexter Gordon, Steve Coleman, Wayne Shorter oder Charlie Parker – und zahllose mehr – sonst was gespielt hätten. Aber jedenfalls kein Saxophon.

Kleine Korrektur: Ohne das High Fly Jazz Quartett wäre der Abend im vollen PiPaPo-Theater eine ziemlich stumme Angelegenheit gewesen. Erst das einfühlsame Spiel des Wiesbadener Musikers Lutz-Martin Rathsfeld und der grandios homogene Sound von Florian Werther am Kontrabass, Manuel Seng am E-Piano und dem exzellenten Drummer Max Jentzen machte dieses musikhistorische Familientreffen zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem Programm „The Family of Saxophones“, das neben Rathsfeld schon in unterschiedlichen Formationen auf der Bühne war, hatte sich der Jazzkeller am Sonntag eine echte Perle angelacht. Langer Applaus nach der Eigenkomposition „My Blues“ (Rathsfeld) als Zugabe.

Star mit 25 Kilo Gewicht

Ein „kleiner“ Star war in Bensheim das wuchtige Kontrabasssaxophon. Eine riesige Spielart des Instrument, der man vor offener Bühne eher selten begegnet. Normalerweise ist der Trumm zwei Meter hoch, doch Rathsfeld hatte ein Exemplar mit mehrfach gebogenem Rohr mitgebracht, das einigermaßen zu transportieren ist. Rund 25 Kilogramm bringt das atemraubende Ding dennoch auf die Waage. In diesem tiefen Sound hörte man Ellingtons „In A Sentimental Mood“ mit ganz anderen Ohren. „Eine Zumutung“, scherzte der Saxophonkenner in ironischer Wertschätzung vor dem Riesen.

Aber auch das kleinste Modell der im Jahr 1840 begründeten Instrumentenfamilie hatte seinen großen Auftritt. Auf dem Sopraninosaxophon, dem Zwerg mit der höchsten Tonlage in der musikalischen Verwandtschaft, spielte Rathsfeld den Jazzstandard „All Blues“ von Miles Davis` legendärem 1959er Album „Kind Of Blue“. Das klang ein wenig härter und sehniger als die originale Trompetenversion, doch als Demonstration des Winzlings war der entrückte Blues eine schöne Nummer.

Leichtfüßig und souverän

Gleich mit dem Opener „Lester Leaps In“ vom Tenorsaxophonist Lester Young zeigte die Formation, was sie draufhat. Wunderbar, mit welcher leichtfüßigen Souveränität und inneren Harmonie das professionelle Jazztrio der führenden Stimme des Saxophons folgt und jedes einzelne Stück mit spielerischen Soli, thematischen Impulsen und kraftvollen Effekten ausgarniert. Der Mainzer Pianist Manuel Seng kennt Max Jentzen aus seinem eigenen Trio, gemeinsam mit Florian Werther haben beide unter anderem in der Mainstream-Jazzband „The Diplomats“ gespielt. Auch in Bensheim spürte man ein hohes Maß an Kommunikation und Nähe zwischen den Musikern, die sich immer wieder von den Strukturen der Songs gelöst und in freier Variation neue Facetten eingebaut haben.

Es gab aber auch erzwungene Improvisationen: Als das Baritonsax mitten in „You Don`t Know What Love Is“ - sicher nicht aus Mangel an Zuneigung – technische Schwierigkeiten machte, spielte Lutz-Martin Rathsfeld das Stück mit dem Altsaxophon zu Ende. Auch das fragile Rohrblatt im Mundstück des Instruments, das nicht gerne allzu trocken wird, verlangte eine behutsame Behandlung. Diese schwingende kleine Zunge aus Schilfrohr ist auch der Grund dafür, weshalb das ansonsten fast komplett aus Metall bestehende Saxophon zur Familie der Holz- und nicht der Blechblasinstrumente gehört. ´

Und weil ein Programm von Rathsfeld meistens auch ein Stück Infotainment ist (seine Kerouac-Konzertlesung „On The Road“ war 2016 im Jazzkeller, allerdings ohne ihn), hatte er auch einige Häppchen aus der Biografie des Erfinders mitgebracht:

Verarmt und einsam

Adolphe Sax war das älteste von elf Kindern eines Brüsseler Instrumentenbauers, der später in der Pariser Szene unter anderen von Hector Berlioz unterstützt wurde und sein Baby in acht Größen veröffentlicht hat: Sopranino, Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass, Kontrabass und Subkontrabass. 1846 erhielt er darauf sein Patent, wurde berühmt und baute tausende Instrument. „Leider war er ein miserabler Geschäftsmann“, so Rathsfeld. Sax starb 1894 verarmt und einsam in Paris.

Seine Schöpfung lebt in der epochalen Kunst zahlreicher Musiker in alle Ewigkeit fort. Neben John Coltrane („Mr. P.C.“) und Charlie Parker („Yardbird Suite“) kamen im Jazzkeller auch Stücke von Nicht-Saxophonisten wie Duke Ellington („Caravan“) und Thelonious Monk („Blue Monk“) zu Gehör, die aber wesentlich vom Sax geprägt sind. Das High Fly Quartett nahm das Publikum mit auf eine spannende Reise durch die Klangwelten des Instruments, die nach gut zwei Stunden Programm auch als hochklassiger Trip durch den facettenreichen Kosmos des Jazz im Gedächtnis bleibt. tr

