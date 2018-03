Anzeige

Bensheim.„Wir wollen eine gesunde Umwelt durch die Verringerung von Schadstoffen erreichen und dazu ist es zu kurz gedacht, nur über Dieselfahrverbote zu sprechen. Viel mehr muss es um eine grundlegende Verkehrswende gehen, hin zu mehr ÖPNV und mehr Radverkehr,“ so Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste.

Daher müsse der Bund seinen Worten auch Taten folgen lassen und ein Konzept vorlegen, wie der ÖPNV attraktiver gestaltet werden kann. Ein kostenloses Angebot und die entsprechende Infrastruktur werden dabei eine Rolle spielen. Die Kommunen brauchen dabei Unterstützung. Letztendlich dürften die Verfehlungen der Autoindustrie weder den Kunden noch den Steuerzahlern zur Last gelegt werden.

„An Symptomen herumgedoktert“

Überschritten wird der NO2-Grenzwert schon seit Jahren in der Nibelungenstraße zwischen Ritterplatz und Platanenallee. Als erste Maßnahme wird eine Pförtnerampel geprüft, um einen besseren Verkehrsfluss zu gewährleisten. „Eine kurzfristige Lösung des Problems wird dadurch vermutlich erreicht, auch wenn damit lediglich an den Symptomen herumgedoktert wird. Eine Reduktion der Emissionen insgesamt ist nach wie vor unser Ziel“, so der Stadtverordnete Thomas Götz.