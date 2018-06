Anzeige

Bensheim.Zur Lesung mit Saga Grünwald (ehemals Sandy Green) unter dem Motto „Der vergessene Schatz der Götter“ am 26. Juni um 19 Uhr lädt das Frauenbüro der Stadt Bensheim, Hauptstraße 53 (2. OG), ein.

Geheimnisvolles Pergament

Zum Inhalt: Liegt „Der vergessene Schatz der Götter“ im Odenwald? Als die Archäologin Jocasta Loomis während einer Ausgrabung in Norfolk nicht nur auf ein rätselhaftes Skelett stößt, sondern auch ein geheimnisvolles Pergament findet, das sie heimlich an sich nimmt, weiß sie noch nicht, dass sie bereits in den Fokus eines Grabräuber-Kartells geraten ist.

Ein gefährlicher Wettlauf führt sie nach Deutschland, genauer gesagt, in den Odenwald, wo sie sich in Lindenfels Hilfe bei der Entschlüsselung des Pergamentes erhofft.