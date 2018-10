Schaufenster eingeschlagen

Bensheim.Mehrere Anwohner und ein Sicherheitsdienst sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf zwei Personen aufmerksam geworden, die gegen 2.30 Uhr in ein Handyladen einsteigen wollten.

Zuvor wuchteten die Täter lautstark einen Gullydeckel gegen die Scheibe des Geschäfts in der Bahnhofstraße und lösten dadurch den Alarm aus. Bevor die Täter in Richtung Wilhelmstraße fliehen konnten, schnappten sie sich zwei hochwertige Mobiltelefone im Wert von rund 1900 Euro. Wer weitere Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben kann, soll sich unter Telefon 06252/7060 bei der Kriminalpolizei (K 21/22) Heppenheim. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018