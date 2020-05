Schaukeln, rutschen, wippen – ab sofort wieder erlaubt

Bensheim.Wochenlang waren die Spielplätze auch in Bensheim wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Seit Montag dürfen die Kleinen aber wieder rutschen, schaukeln und toben – sehr zur Erleichterung vieler Eltern, die den natürlichen Bewegungsdrang ihres Nachwuchses nun in andere Bahnen lenken können. Denn nicht jeder hat zu Hause einen eigenen Garten mit dem nötigen Auslauf. Am Montag rückte der Bauhof aus und machte die Spielplätze – wie auf unserem Bild in der Bleich – zugänglich. Einzige Ausnahme im Stadtgebiet: Am Hospitalbrunnen wird es noch etwas dauern, weil dort (wie berichtet) der Fallschutz erneuert werden muss. dr/Bild: Neu

