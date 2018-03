Schauspieler brachten die Bühne zum Beben

Anzeige

Bensheim.Gibt es gute Menschen? Mit dieser Frage beschäftigen sich drei Götter und machen sich dafür auf den Weg in die chinesische Provinz Sezuan. „Der gute Mensch von Sezuan“, geschrieben von Bertolt Brecht und 1943 in Zürich uraufgeführt, fand am 11. März den Weg zu uns nach Bensheim im Rahmen der „Woche junger Schauspieler“.

Wir, drei Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim, besuchen zurzeit die Einführungsphase. Insgesamt zwei Deutschkurse unserer Schule nehmen an dem Schülerprojekt der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste teil und besuchen abwechselnd alle Stücke. Wir, Luca, Dominik und Marcel, sind jedoch mit besonderem Interesse in den „Guten Menschen von Sezuan“ gegangen. Nach dem Theaterstück, das von der Schaubühne Berlin aufgeführt wurde, kam es zum Gespräch zwischen uns dreien:

Luca: „Wieso habt ihr euch eigentlich für das Theaterstück von Brecht entschieden?“