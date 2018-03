Anzeige

Bensheim.Wer seinen Nachkommen bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen möchte, erfährt in einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Bergstraße, was zu beachten ist. Welche gesetzlichen Vorschriften gelten, wie hoch die steuerlichen Freibeträge bei Schenkungen sind und wie die Vermögensübergabe vertraglich geregelt werden kann, erklärt ein Fachanwalt für Familienrecht. Fragen der Teilnehmer werden beantwortet. Der Vortrag läuft am Mittwoch, 7. März, von 19 bis 21 Uhr im Goethe-Gymnasium.

Interessenten melden sich schriftlich an bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 06251/1729621 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red