Anzeige

Bensheim.Der Deutsch-Polnische plant einen Schiffsausflug. Die Teilnehmer treffen sich am Mittwoch, 9. Mai, um 8.45 am Bensheimer Bahnhof. Mit dem Zug geht es von dort um 9 Uhr nach Heidelberg und mit dem Bus zur Schiffsanlegestelle am Neckar.

Mit dem Linienschiff fährt die Gruppe nach Neckarsteinach, wo die Teilnehmer etwa zweieinhalb Stunden Aufenthalt für Mittagessen und einen kleinen Spaziergang haben. Die Rückfahrt mit dem Schiff erfolgt von dort um etwa 15.40 Uhr. Mit dem Zug geht es von Heidelberg zurück nach Bensheim. Dort ist eventuell noch ein kleiner Abschluss in einer Gaststätte geplant.

Für die Planung bzw. Reservierung bittet der Freundeskreis um telefonische Anmeldung bei Danuta Deppert, Telefon 06251/2353. red