Schifffahrt auf dem Neckar

Auerbach.Auch in diesem Monat bewegt sich das Veranstaltungsprogramm der Awo Auerbach im bewährten Rahmen. Den Auftakt bildet der Seniorennachmittag am 12. April im Bürgerhaus Kronepark. Nach Kaffee und Kuchen findet die Hauptversammlung der Awo statt. Neben den Berichten und der Entlastung des Vorstands stehen vielen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Mittelpunkt.

Am Ostermontag, 22. April, lädt die Awo von 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Kronepark zum Tanznachmittag für alle Altersgruppen ein. Für die Livemusik ist Alleinunterhalter Gerald Schneider zuständig. Dazu werden wie immer Kaffee, Kuchen und erfrischende Getränke gereicht. Der Eintritt ist frei.

Bereits einen Tag später, am 23. April, findet der monatliche Tagesausflug statt. Dieser führt zuerst nach Heidelberg, wo die gesamte Reisegruppe um 10.45 Uhr ein Schiff der Weißen Flotte besteigt. Neckaraufwärts geht es dann nach Neckarsteinach. Dort ist neben der Einkehr zum Mittagessen eine Stadterkundung vorgesehen.

Danach führt der Weg mit dem Bus nach Hirschhorn weiter, wo sich neben einem Nachmittagskaffee mit Kuchen ebenfalls eine Stadterkundung oder die Besichtigung der Burg anbieten. Von Hirschhorn bringt der Bus dann alle Teilnehmer quer durch den Odenwald an die Bergstraße zurück.

Werden der vielen Anmeldungen werden an diesem Tag zwei Busse eingesetzt. Dabei wird ein Bus alle Teilnehmer in Auerbach ab 9 Uhr und am Bahnhof Bensheim ab 9.30 Uhr aufnehmen. Der zweite Bus fährt die Haltestellen Rodau (9.15 Uhr), Schwanheim (9.25 Uhr), Fehlheim (9.30 Uhr) und Schwanheimer Straße in Bensheim (9.40 Uhr) an. Für diese Fahrt stehen noch 20 Plätze zur Verfügung.

Da Osterferien sind, können auch Kinder teilnehmen und zahlen bis 14 Jahre den halben Preis. Anmeldungen bei Horst Knop (Telefon 06251/74887) bis 12. April. kn

