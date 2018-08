Anzeige

Bensheim.Die monatliche Busfahrt der Awo Bensheim führt am Donnerstag (16.) nach Saarburg. Die Teilnehmer erwartet dort eine Rundfahrt auf der Saar. Dabei können auf dem landschaftlich schönsten Streckenabschnitt der Saar romantische Dörfer und imposante Weingüter bewundert werden. Es bleibt aber noch genügend Zeit, um die Burg und den mitten in der Stadt gelegenen Wasserfall besichtigen zu können. Der Abschluss Fahrt wird in Worms stattfinden.

Diese Fahrt ist trotz Bereitstellung eines größeren Busses bereits ausgebucht. Bei Interesse kann man sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Ursula Manich nimmt unter Telefon 06251-61806 Anmeldungen für diese oder auch andere Fahrten entgegen. Von ihr kann man auch den Veranstaltungskalender für das restliche Jahr erhalten, der bei Interesse gerne zugeschickt wird. Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.

Es gelten folgende Abfahrtszeiten: 8.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße (Bushaltestelle), 8.35 Uhr Caritasheim (Bushaltestelle), 8.40 Uhr Moselstraße (Bushaltestelle). 8.45 Uhr Berliner Ring (Bushaltestelle), 8.50 Uhr Schwanheimer Straße/Kriemhildstraße (Bushaltestelle), 8.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße (Bushaltestelle), 8.55 Uhr Busbahnhof Bensheim, 9 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle.