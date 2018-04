Anzeige

Bensheim.Auch in diesem Jahr findet wieder eine Schifffahrt auf dem Rhein für die Bensheimer Senioren statt, die dieses Mal am Dienstag, 5. Juni, von Wiesbaden-Biebrich vorbei an der Loreley nach Kamp-Bornhofen führt.

Sechs Busse gechartert

Gesponsert von der Sparkasse Bensheim, organisiert von der Stadtverwaltung Bensheim durch das Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine mit Andrea Schumacher an der Spitze und letztendlich Flagge zeigend und verantwortlich für den Ticketverkauf durch den Kommunalen Seniorenbeirat der Stadt – vertreten mit den Eheleuten Hannelore und Dieter Seiche – können von Montag, 16. bis Freitag, 20. April, bei Sondersprechstunden des Kommunalen Seniorenbeirats von 9 bis 13 Uhr die Fahrscheine in der Hauptstraße 53, erster Stock (mit Aufzug), erworben werden.

Für diesen Ausflug wurden sechs Omnibusse gechartert, die morgens um 9 Uhr ab Bahnhof Bensheim die Senioren nach Wiesbaden bringen und danach mit vier Stunden Schifffahrt und anschließender Heimfahrt gegen 17.30 Uhr zu Ende gehen wird.