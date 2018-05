Schifffahrt für Senioren

Anzeige

Bensheim.Mit der alljährlich stattfindenden Schifffahrt auf dem Rhein für Senioren erreicht die Reihe der Veranstaltungen der Stadt Bensheim für die älteren Mitbürger ihren ersten Höhepunkt im Jahr 2018. Am 5. Juni schippern die reiselustigen Senioren ab Wiesbaden-Biebrich nach Kamp-Bornhofen.

Diese Veranstaltung, organisiert von der Stadtverwaltung Bensheim unter der Leitung von Andrea Schumacher in Verbindung mit dem Kommunalen Seniorenbeirat, vertreten durch Hannelore und Dieter Seiche, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, so dass die rund 300 Tickets schnell vergriffen waren. Es gehen immer noch Nachfragen zu frei werdenden Plätzen ein.

Bürgermeister Rolf Richter hat seine Teilnahme zugesagt wie auch Vertreter der Sparkasse Bensheim, mit Direktor Eric Tjarks. Die sechs Busse starten pünktlich um 9 Uhr am Bahnhof in Bensheim, um rechtzeitig den Schiffsanleger in Wiesbaden-Biebrich zu erreichen. Mit fünf Bussen hat man wieder einen Zubringer eingerichtet, der die Teilnehmer von ihrem Wohnort zum Busbahnhof – und abends wieder nach Hause – bringt.