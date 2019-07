Schiffsrundfahrt auf dem Main

Bensheim.Die nächste Busfahrt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bensheim führt am Donnerstag, 25. Juli, nach Wertheim. Dort laden die Burg und die evangelische Stiftskirche zu einem Besuch ein. Sehenswert ist auch der historische Marktplatz oder der Spitze Turm.

Abschluss in Lindenfels

Am Nachmittag können diese und auch andere Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Rundfahrt auf dem Main vom Schiff aus bewundert werden. Der gemütliche Abschluss findet diesmal in Winkel bei Lindenfels statt. Die Fahrt mit der Arbeiterwohlfahrt ist bereits ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Gerne nimmt Ursula Manich unter Tel. 06251-61806 oder 01590-5872471, oder per E-Mail an UrsulaManich@aol.com Anmeldungen entgegen.

Teilnehmen können selbstverständlich nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.

Es gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße, 9.35 Uhr Caritasheim, 9.40 Uhr Moselstraße, 9.45 Uhr Berliner Ring, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim, 10 Uhr Europaallee. red

