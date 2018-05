Anzeige

Bensheim.„Wollte man alle wichtigen Schiller-Werke auf der Bühne erleben, wäre der Zuschauer längere Zeit damit beschäftigt. Deswegen unser Vorschlag, Schillers Werke in 90 Minuten – an einem Abend – zu vereinen“.

Das Theater Furioso aus Berlin setzt diesen Vorschlag am Donnerstag, 24. Mai, um 20 Uhr im Parktheater Bensheim in die Tat um.

Die Schauspieler durchleben und durchleiden in ihrem Programm „Schillers gesammelte Werke in 90 Minuten“ Schillers zu Papier gebrachte Gedankenwelt – aus der Sicht der Komödianten. Mit dieser Vorstellung wird das Abonnement C der Spielzeit 2018/19 beendet. Der ursprünglich im Januar 2018 vorgesehene Termin musste wegen der damaligen Wetterverhältnisse abgesagt werden.