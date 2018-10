Schillerschule blüht auf

Auerbach.Das Schulgelände der Schillerschule in Auerbach hat in den vergangenen zwei Jahren bereits eine große Umgestaltung und Aufwertung erfahren. Die Außenanlagen wurden mit einem Natur- und Abenteuerspielgelände einschließlich eines Klettergartens bereichert, der in mehreren großen Gemeinschaftsaktionen der ganzen Schulgemeinde unter Federführung des Schulfördervereins Schillerschule Bensheim gebaut wurde.

Jetzt soll die Natur weiter Einzug halten: Einheimische und insektenfreundliche Pflanzungen stehen dabei im Mittelpunkt, außerdem die Anlage eines Insektenhotels und der naturnahe Ausbau des bestehenden Teiches. Auch eine Bienenwiese sowie Hochbeete für den Nutzpflanzenanbau befinden sich auf der Wunschliste. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen gibt es von der Umweltlotterie „Genau“ nun 5 000 Euro.

Viele Partner aus der Region

Als Katja Knoch, Vorsitzende des Fördervereins der Schillerschule, von der Möglichkeit erfuhr, ein Umweltprojekt auf die Liste der Umweltlotterie setzen zu lassen, war sie sofort Feuer und Flamme. „Natürlich packen wir alle selbst mit an und erhalten Spenden, für die wir dankbar sind. Aber wenn es dann um größere Projekte geht, reicht das einfach nicht. Deshalb habe ich im Februar 2018 unser Projekt Naturnahe Gestaltung des Außengeländes bei der Lotterie angemeldet“, so Knoch.

Viel hatte der Förderverein in Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Partnern und Förderern aus der Region schon bewirkt, um den Außenbereich der Schule in einen pädagogisch wertvollen Spiel- und Abenteuerplatz zu verwandeln. Sogar ein Klettergarten wurde mit viel Engagement im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion mit Schülern, Lehrern, Eltern und professionellen Helfern aufgebaut.

Doch um das Gelände zu einem wahren Naturgelände werden zu lassen, bedarf es noch vieler Pflanz- und Gestaltungsmaßnahmen. So sollen einheimische, insektenfreundliche Stauden und Sträucher, Naschsträucher für die Kinder und noch ein bis zwei Bäume gepflanzt werden. Aus einer Rasenfläche soll eine insekten- und bienenfreundliche Wiese entstehen. Ein Hochbeet wird den Grundschülern zum Gemüseanbau dienen und der vorhandene Barfußpfad ausgestaltet. Doch all das konnte bislang nur punktuell angepackt werden, die Finanzen reichten einfach nicht aus. Der Zusatzgewinn der Umweltlotterie in Höhe von 5000 Euro lässt sämtliche Planungen nun auf einen Schlag Realität werden. „Dabei sollen auch Schüler, Lehrer und Eltern eingebunden werden. Wir haben einen Wahlpflichtkurs Schulgestaltung und eine Garten-AG mit insgesamt 30 Schülern, die sowohl bei der Planung als auch bei der Pflege der neuen Pflanzungen eingebunden werden. Auch der Kreis Bergstraße soll mit ins Boot geholt werden, der als Schulträger auch für die Gartenpflege verantwortlich ist. Von dem Geld können begleitende Kurse von einem der Fachleute mit den Schülern finanziert werden, um das Thema nachhaltig in der Schulgemeinde zu etablieren“, freut sich Knoch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018