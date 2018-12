Schillerschule: Plätzchen backen für Wohnungslose

Bensheim.Wenn am 19. Dezember wieder eine Weihnachtsfeier für die Wohnungs- und Obdachlosen in Bensheim veranstaltet wird, dann gibt es auch Plätzchen aus der Schulküche der Schillerschule für die Gäste. Statt Deutsch zu lernen, wurde kürzlich die Kochschürze umgebunden, um Buttergebäck und Kokosmakronen für den guten Zweck zu backen. Durchgeführt wurde die Aktion mit Schülern des DAZ-Kurses (Deutsch als Fremdsprache) aus den 9. Hauptschulklassen und Schülern wie Patrick Kober, der aus Interesse dazustieß, um zu helfen. Geleitet wird der DAZ-Kurs von Annelie Köhler (rechts). Da Melanie Jährling bereits für ähnlich Aktionen an ihrer vorherigen Schule aktiv war, meldete sie sich auch als „Backengel“, um für die Obdachlosen etwas zu tun. Dass es alljährlich diese schöne Weihnachtsfeier mit Festbraten und Geschenken gibt, das ist Harry Hegenbarth und seinem Team zu verdanken, die seit Jahren eine Geschenkversteigerung auf dem Marktplatz organisieren. Die diesjährige findet heute (15.) ab 11.30 Uhr mit den „Auktionatoren“ Florian Schmanke und Harry Hegenbarth statt. Mit dem Erlös wird im Pfarrzentrum Sankt Laurentius ein Weihnachtsmenü für über 150 Bedürftige ermöglicht. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018