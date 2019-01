Schillerschule stellt sich vor

Auerbach.Am Samstag, 9. Februar, öffnet die Schillerschule in Auerbach ihre Türen. Von 10 bis 13 Uhr gibt es die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Angebote des Hauptschulzweiges und des Realschulzweiges zu informieren. Alle künftigen Fünftklässler sind mit ihren Eltern und Angehörigen eingeladen.

Vorgestellt wird das neue Pilotprojekt in den fünften Klassen. Dazu gehören Lernzeit, Förderung der selbstständigen Lernorganisation, fächerübergreifende Projekte und die einstündige Mittagspause mit Bewegung und Essen.

An zahlreichen Stationen werden Einblicke in die Unterrichts-, Förder- und Wahlangebote, das Ganztagesangebot sowie das LRS-Konzept der Schule gegeben. Bei geführten Rundgängen und im Gespräch mit Schülern, Lehrkräften und Eltern können Besucher die persönliche Atmosphäre der Schule erfahren. Neben den künstlerischen und naturwissenschaftlichen Bereichen werden auch die sportlichen Aktivitäten der Schule vorgestellt. Allen voran der alljährliche Schulskikurs. Außerdem werden Einblicke in die Fahrradwerkstatt sowie das Arbeiten mit Fischertechnik, Lego Robotics und einem 3D-Drucker gewährt.

Mitglieder des Schulelternbeirates informieren aus dem Blickwinkel von Eltern über die Schillerschule. Der Förderverein wird seine hilfreiche Arbeit und Unterstützung der Schule darstellen. Ebenso stellen die V-Paten ihre Arbeit vor.

Am Montag, 11. Februar,19 Uhr findet in der Aula der Schillerschule ein Informationsabend statt. Dazu eingeladen sind alle Eltern von Viertklässlern, die sich für ein Haupt- oder Realschulangebot interessieren.

Schulleitung und Lehrkräfte geben an diesem Abend weitere Informationen über die schulischen Angebote und Möglichkeiten an der Schillerschule und beantworten Fragen der Besucher. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019