Schillerstraße ab Mitte Oktober wieder frei

Auerbach.Die Sanierungsarbeiten im Brückweg und in der Schillerstraße sind in Kürze abgeschlossen, so dass der Verkehr in Auerbach wieder normal rollen kann. Das teilte Frank Daum, Geschäftsführer des ausführenden KMB (Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) am Mittwoch vor Ort mit: Ab Mitte Oktober wird die Schillerstraße wieder voll befahrbar sein. Der Brückweg ist bereits seit Ende August wieder für den Verkehr freigegeben. Mitglieder des Magistrats konnten sich gemeinsam mit Auerbachs Ortsvorsteher Robert Schlappner ein Bild machen.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke im Brückweg erfolgte in mehreren Arbeitsschritten: Zunächst wurden die Entwässerungsrinnen auf beiden Seiten der Fahrbahn erneuert. Danach wurde die vorhandene Asphaltdecke abgefräst und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt. Anschließend erfolgte die Anpassung der Schachtdeckel an die neuen Höhenverhältnisse. Schadhafte oder in die Jahre gekommene Schachtdeckel wurden ausgetauscht. In Abstimmung mit der GGEW wurden die Einbauteile (Gas- und Wasserschieber, Hydranten) begutachtet und, falls erforderlich, erneuert.

Fahrbahn muss erneuert werden

Wie sich im Verlauf der Bauarbeiten herausstellte, ist laut KMB in der Schillerstraße das Abfräsen der vorhandenen Asphaltdecke – wie im Brückweg durchgeführt – aus technischen Gründen nicht möglich.

Da der vorhandene Asphalt dünner ist, als die Messungen im Vorfeld ergeben haben, sei hier in Teilen eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn erforderlich. Hierbei werde der vorhandene Asphalt und die darunterliegende Tragschicht komplett ausgebaut und durch einen 30 Zentimeter starken, vollgebundenen Asphaltaufbau ersetzt. Der erhöhte Arbeitsaufwand führe zu „geringen Verzögerungen im Zeitplan und Abweichungen bei den Gesamtkosten“. Diese belaufen sich für beide Maßnahmen laut KMB auf rund 510 000 Euro.

Die Arbeiten in den beiden Straßen wurden bzw. werden in jeweils drei Bauabschnitten unter Vollsperrung umgesetzt. Aktuell laufen die Arbeiten in der Schillerstraße im zweiten Bauabschnitt zwischen der Straße Im Lerchengrund und der Schillerstraße 99.

Der dritte Bauabschnitt verläuft von der Schillerstraße 109 bis zum Fasanenweg. red

