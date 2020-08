Schillerstraße wird saniert

Auerbach.Nachdem die Fahrbahnerneuerung im Brückweg in Auerbach abgeschlossen ist, werden die Arbeiten nun in der Schillerstraße fortgesetzt, und zwar im nördlich des Brückwegs gelegenen Straßenabschnitts.

Von Montag, 24. August, bis zum 6. Oktober wird die Fahrbahndecke in der Schillerstraße erneuert. Dafür sind drei Bauabschnitte vorgesehen, die jeweils unter Vollsperrung erfolgen, teilt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) mit.

Drei Bauabschnitte

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Brückweg bis zur Straße Im Lerchengrund. Der zweite Bauabschnitt liegt im Bereich zwischen Im Lerchengrund und der Schillerstraße 99. Der dritte Bauabschnitt verläuft von der Schillerstraße 109 bis zum Fasanenweg.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgt in mehreren Arbeitsschritten: Zunächst werden die Entwässerungsrinnen auf beiden Seiten der Fahrbahn erneuert, anschließend werden die Schachtdeckel und Einbauteile an die neuen Gegebenheiten angepasst. Zuletzt wird die alte Decke abgefräst und anschließend die neue Fahrbahndecke eingebaut.

Anlieger können in der Zeit von 17 bis 8.30 Uhr ihre Grundstücke mit dem Fahrzeug erreichen. Die Gehwege können während der Baumaßnahme weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden.

Für den Busverkehr gelten folgende Hinweise: Während der Vollsperrung der Schillerstraße zwischen Im Lerchengrund und Brückweg können die Haltestellen „Fasanenweg“ und „Vogelherd“ nicht angefahren werden. Die Ersatzhaltestelle „Fasanenweg“ befindet sich weiterhin auf der B 3/Ecke Fasanenweg.

Für die Haltestelle „Vogelherd“ wird eine Ersatzhaltestelle in der Schillerstraße in Höhe der Firma Sanner eingerichtet. Es wird um Beachtung der aktuellen Aushänge an den Haltestellen gebeten sowie auf die Fahrplanauskunft unter www.vrn.de verwiesen.

Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der KMB im Voraus um Verständnis. Bei Rückfragen oder Anregungen steht Herr Fischer unter Tel. 06251-1096-62 vom KMB gerne zur Verfügung.

Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) betreut die Stadt Bensheim in allen Angelegenheiten des Straßen- und Ingenieurbaus und ist im Verbandsgebiet für ein Straßennetz von rund 300 Kilometern verantwortlich. Hierzu gehören auch Sanierungsmaßnahmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020