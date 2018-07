Anzeige

Bensheim.Zum Schirmherrn des „Aktiven Jahrgangs 36/37 Bensheim“ wählte Günter Sauerbrey beim letzten Besuch kurzerhand Josef Mohr, Wirt im Gasthaus „Zur Rose“ in Hambach. Dessen Vater Josef war lange Jahre einer der Aktivsten im Jahrgang „und ist leider viel zu früh verstorben“, schreibt der Jahrgang. Als Nächstes steht im Jahrgangskalender am 24. Juli ein Spaziergang zum Kirchberghäuschen. Wenn sich an solchen Veranstaltungen rund 40 Teilnehmer treffen, kann man berechtigt von einem „Aktiven Jahrgang“ sprechen.

red/Bild: Jahrgang