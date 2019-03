Schlachtfest und Frühjahrsprüfung

Bensheim.Zum geselligen Jahresauftakt hatte der Vorstand der Hundefreunde Bensheim Mitte März zum alljährlichen Schlachtfest eingeladen.

Wie schon in den vergangenen Jahren war das Vereinshaus ausgebucht und die Gäste voll des Lobes. Es wurden alle Variationen an Schlachtplatten gereicht, so dass jeder Gast seine Lieblingsplatte bekam. Für den Herbst plant Vereinsvorstand Hans Bernhard und sein Team ein zweites Schlachtfest.

Die Turniersaison der Hundesportler startet am 7. April mit der Austragung der Obedience-Kreismeisterschaft. Auf heimischem Terrain hoffen die Bensheimer Teams auf gutes Wetter und gute Ergebnisse in fast allen Klassen.

Schon am 14. April geht es dann mit der ersten Bensheimer Frühjahrsprüfung weiter. Begleit-, Schutz- und Fährtenhunde treten zur ersten Prüfung des Jahres an – für manches Team die erste Prüfung überhaupt. Interessierte Besucher sehen ab dem späten Vormittag spektakulären Schutzdienst.

Gebrauchshunde-Ausbilder Michael Schleißmann hofft auf gute Ergebnisse seiner Teams, die erstmals nach der neuen Prüfungsordnung bewertet werden. Auch Basistrainer Karl Heinz Gremm will gut vorbereitete Teams an den Start gehen lassen und weiß, dass einige Teams erst später im Jahr zum Einsatz kommen können. Die Vereinsküche bietet zur Mittagszeit leckere Schnitzel, Pommes, Salat und Kuchen an.

Das Sommerfest ist für den 30. Juni geplant. Das Programm wird nicht nur von erfahrenen Hundesportlern gestaltet, sondern auch von den Kursteilnehmern der Welpen-, Junghunde - und Basisgruppen. Auch ein Hunderennen ist in Planung und wird je nach Wetterlage stattfinden. red

