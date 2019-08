Schlager-Nachmittag und Ausflug nach Metz

Bensheim.Für Donnerstag (8.) lädt der Awo-Ortsverein wieder zum monatlichen Kaffeenachmittag in das Sozialzentrum in der Eifelstraße ein. Diesmal wird Michael Hagenmeyer die Anwesenden mit volkstümlichen Schlagern unterhalten. Gleichzeitig weist die Awo auf ihren nächsten Ausflug am 22. August hin. Ziel ist diesmal Metz im Nordosten Frankreichs. Dabei wird als Reiseleiterin Yvonne Dankwerth, die Vorsitzende des Ausländerbeirats Bensheim fungieren.

Sie stammt aus Metz und wird die Teilnehmer mit der Kleinen Bahn durch ihre Heimatstadt führen. Besonderes Highlight ist dabei das dann stattfindende Mirabellenfest, das etwa vergleichbar mit dem Bensheimer Winzerfest ist. Die Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 und 01590/5872471 oder eine E-Mail an UrsulaManich@aol.com.

Um an den Kaffeenachmittagen und auch den Ausflügen der Awo Bensheim teilnehmen zu können, muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind willkommen, heißt es von Seiten der Awo. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.08.2019