Schlagzeuger für Finalrunde qualifiziert

Bensheim.Nach ihrer erfolgreichen Qualifikation im Regionalwettbewerb konnten die Teilnehmer der Musikschule Bensheim beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erneut ihr Können unter Beweis stellen. Austragungsort war die hessische Landesmusikakademie in Schlitz, in der sich die musikalischen Nachwuchstalente des Landes trafen.

In diesem Jahr waren unter anderen die Kategorien Blasinstrumente solo, Klavier vierhändig und Schlagzeug-Ensemble zur Teilnahme aufgerufen. Zum Wettbewerbsauftakt war die Bensheimer Flötistin Theresia Hebling aus der Klasse von Ulrike Lamadé in der Wertung Querflöte solo eingeladen. Als Teilnehmerin in der Altersgruppe II (10/11 Jahre) hatte sie ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Telemann, Reger und Debussy vorbereitet, bei dem sie von der Klavierlehrerin Yaeko Albrecht begleitet wurde. Für das überzeugende Vorspiel erhielt die junge Musikerin 21 Punkte (von 25 möglichen) und damit einen zweiten Preis.

Ebenfalls in der Altersgruppe II startete das Klavierduo Tassilo und Tillmann Trost aus der Klavierklasse von Anette Schwarz. Das musikalische Brüderpaar war ja schon des Öfteren auf Bensheimer Konzertbühnen zu erleben und absolvierte auch in Schlitz einen souveränen Auftritt. Mit Stücken von Franz Schubert und Michael Proksch hatten sie den idealen Mix aus Klassik und moderner Klaviermusik im Programm, mit dem sie die Fachjury überzeugten. Nach der Auszeichnung mit einem ersten Preis (23 Punkte), durfte das Duo am Abend auch die feierliche Urkundenverleihung musikalisch umrahmen.