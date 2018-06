Anzeige

Bensheim.Ernährungsberaterin Marion Hein gibt am Donnerstag (14.) in der Reihe „Forum Wissen für das Leben“ der Heilpraktikerschule Bensheim einen Überblick über die gesundheitlichen Vorteile der Low-Carb-Ernährung, die überwiegend auf Kohlehydrate (vor allem Brot, Kartoffel, Zucker und Weißmehlprodukte) verzichtet.

Wie kann ich diese Ernährungsweise im Alltag umsetzen? Welche Hürden gibt es und wie kann ich die umgehen? Es wird einige Kostproben geben, wie man so manche Köstlichkeit ohne Kohlehydrate zubereiten kann.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Ausbildungsinstituts B.I.E.K. in der Promenadenstraße 10 - 12 in Bensheim. red