Schließung wegen Versammlung

Bensheim.Bei der Stadtverwaltung steht die Personalversammlung an: Einmal im Jahr treffen sich die Mitarbeiter der kommunalen Behörde, um Bilanz des zu Ende gehenden Arbeitsjahres zu ziehen. Der Personalrat der Stadtverwaltung Bensheim lädt dazu für Mittwoch (21.) ein, was eine Schließung der städtischen Dienststellen an diesem Tag ab 12 Uhr erforderlich macht.

Betroffen davon sind das Rathaus mit Standesamt und den Geschäftsstellen der Eigenbetriebe Kinderbetreuung und Stadtkultur sowie die Verwaltungsstelle Auerbach, das Frauenbüro, das Kulturbüro, die Tourist-Info, das Archiv und das Kinderhaus Effax in Auerbach. Museum, Stadtbibliothek und Bürgerbüro haben mittwochs ohnehin geschlossen. Das Jugendzentrum bleibt am Nachmittag ebenfalls geschlossen.

Musikschule hat geöffnet

Ab 12.30 Uhr schließen sich die Türen der Kita Gartenstraße, ab 13 Uhr der Kita Fuldastraße und ab 14 Uhr im Schülerhort am Kirchberg (Darmstädter Straße 52), in der Kindertagesstätte Kappesgärten und der Schulkindbetreuung Schillerschule.

Zu den üblichen Zeiten geöffnet bleibt die Musikschule, im Weiherhausstadion und der Weststadthalle verläuft der Betrieb ebenfalls normal und ohne Einschränkungen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018