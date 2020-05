Schlossfestspiele ändern ihr Programm

Auerbach.Den Festspiel-Sommer 2020 wird es in gewohnter Form so nicht geben. Die Heppenheimer Festspiele fallen ebenso der Corona-Pandemie zum Opfer wie die Freiluftveranstaltungen auf der Lindenfelser Burg und viele andere Feste und Feierlichkeiten. In den vergangenen Wochen hagelte es Absagen.

Auch die Auerbacher Schlossfestspiele, die seit 15 Jahren die Besucher mit einem engagierten und

...