Schluss mit festlich: Tannen für den Häcksler

Bauschutt-Recycling

Gemeinde klagt auf Akteneinsicht

Die Gemeinde Lautertal will mit einer Klage erzwingen, dass sie Einsicht in die Akten zum Genehmigungsverfahren nehmen kann, das mit der geplanten Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach verbunden ist. Wie der Beigeordnete ...