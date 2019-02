Schmerzfreier durchs Leben gehen

Bensheim.Manchmal wird akuter Schmerz zu chronischem Schmerz. Diese langanhaltenden Schmerzen quälen Betroffene auch nach der Heilung des ursprünglichen Auslösers. Körperliche, kognitive sowie soziale Beeinträchtigung sind häufig die Folge. Welche Möglichkeiten es außerhalb von chemischen Schmerzkillern gibt, schmerzfreier durch das Leben zu gehen, erklärt Heilpraktikerin Kerstin Hübschmann in ihrem Vortrag „Umgang mit chronischen Schmerzen“.

Der Vortrag findet am Mittwoch (27.) um 190 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Ausbildungsinstituts B.I.E.K. in der Promenadenstraße 10-12 statt. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019