Schmuck und Bargeld erbeutet

Bensheim.Zwei am Wochenende gemeldete Einbrüche in Auerbach beschäftigen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim, die zu den Taten noch Zeugen suchen.

In einem Reihenhaus in der Fröbelstraße drangen die Kriminellen am Samstag (10. Februar) zwischen 13.20 und 19.10 Uhr durch die aufgebrochene Terrassentür ein.

Einen Tag später, am Sonntag (11.), wurde die

...