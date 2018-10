Schmuck und Werkzeug erbeutet

Bensheim.Münzen, Schmuck und Sparbücher fielen am frühen Sonntagmorgen (21.) Kriminellen bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Jägerstraße in Bensheim in die Hände. Geschätzte 1000 Euro wurden erbeutet, nachdem die Täter die Terrassentür aufgebrochen hatten. Erfolglos versuchten die Einbrecher zuvor, einen Ford in der angrenzenden Garage zu öffnen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass dieselben Täter in einer weiteren Garage, in der Neugrabenstraße, eingedrungen sind. Gestohlen wurden unterschiedliche Werkzeugteile – von der Taschenlampe bis zum Schraubendreher – im Wert von etwa 500 Euro.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim entgegen unter Tel. 06252/ 7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018