Bensheim.Das Aufatmen des Organisations-Quartetts war deutlich hörbar am Ende des diesjährigen Jahrgangsausflugs. Dabei hat es morgens am Busbahnhof in Bensheim nicht danach ausgesehen, als die Gruppe auf ihren Bus wartete. Es regnete in Strömen. Doch schon auf dem Weg nach Limburg, dem Tagesziel, zeigte sich der blaue Himmel am Horizont, und in Limburg erwartete uns bereits dezenter Sonnenschein.

Zwei Stadtführerinnen führten den Bensheimer Jahrgang 1946/47 durch die Altstadt, die als einzigartiges und unzerstörtes Fachwerk-Ensemble den Krieg auf wundersame Weise überstanden hatte. Die Christbaum-Markierung der Bomber-Vorhut wurde durch einen starken Wind über dem Altstadtkern weggeweht, so dass die Randbezirke den zerstörenden Bombenhagel abbekamen.

Erfreulicherweise zeigt die Altstadt noch ein gesundes Geschäftsleben mit zahlreichen Cafés, Restaurants, Boutiquen, Läden, Bäckereien und Eisdielen, meist in perfekter Art und Weise restauriert. Ein Schmuckstück für Touristen.