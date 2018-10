Schnäppchen in der Weststadthalle

Bensheim.Der schon traditionelle Weihnachtsflohmarkt der Stadt Bensheim in der Weststadthalle öffnet in diesem Jahr am Samstag, 10. November, seine Pforten: Von 8 bis 14 Uhr haben Schnäppchenjäger Gelegenheit, nach Raritäten, Liebhaberstücken und anderen Schätzen Ausschau zu halten.

An den bereits vergebenen Ständen bieten die Verkäufer Trödel, Sammlerstücke und Flohmarktware jeglicher Art an. Der Verkauf von Neuware ist nicht erlaubt.

Alle sind zum Weihnachtsflohmarkt eingeladen, der Eintritt ist frei. Die Fußballabteilung der TSV Auerbach versorgt Verkäufer und Besucher des Basars im Bürgerraum der Weststadthalle mit Kaffee und Kuchen, belegten Brötchen, Würstchen sowie kalten und warmen Getränken. ps

