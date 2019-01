Schneemassen und Weinprobe

Auerbach.Auch in diesem Jahr war die Skiabteilung der TSV Auerbach in den Selbstversorgerhäusern Piz und Dönz im Gauertal / Tschagguns unterwegs. Mit insgesamt 190 Teilnehmern in zwei Wochen waren alle vier Fahrten traditionell ausgebucht.

Den Start machten eine Familienfreizeit sowie eine Fahrt für junge Erwachsene unter der Leitung von Peter Zeyer und Christopher Köhler. Bei perfekten Schneebedingungen konnten die Skigebiete Golm, Silvretta/Montafon und Gargellen mit insgesamt knapp 230 Pistenkilometern unsicher gemacht werden. Highlight der beiden Fahrten waren die schon legendären Silvesterpartys beider Häuser, bei denen alle Teilnehmer voll auf ihre Kosten kamen.

Der anhaltende nächtliche Schneefall der ersten Woche sorgte für noch bessere Bedingungen für die anschließende Familien- und Jugendfreizeit. Unter der Leitung von Marc Kettemann und Dominik Schuh erwarteten die Teilnehmer ideale Schneesportbedingungen. Die Tatsache, dass außer Hessen kein anderes Bundesland in diesem Zeitraum Ferien hatte, sorgte für leere Pisten und Lifte.

Durch den anhaltenden Schneefall erhöhte sich die Schneehöhe auf insgesamt über zwei Meter, was kurzzeitig dazu führte, dass das Haus Dönz durch die Sperrung des Gauertalwegs eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten war.

Eine Woche Gaudi

Dem vorausschauenden Einkaufskonzept der Fahrtenleitung ist es zu verdanken, dass es trotz dieser Umstände zu keinerlei Versorgungsengpässen auf den Hütten kam. Nach Aufhebung der Sperre konnten alle Teilnehmer wieder die perfekt präparierten Pisten der drei Skigebiete genießen.

Höhepunkt der Woche war die mittlerweile traditionelle Weinprobe unter der Leitung von Chefsommelier Herbert Willwohl, der eigens hierfür zehn verschiedene Bergsträßer Weine ins beschauliche Gauertal anliefern ließ. Unterstützt wurde Herbert Willwohl von seiner frisch wiedergewählten Weinkönigin, Angela der Ersten.

Nach einer Woche Gaudi, tollen Hüttenabenden und super Stimmung auf beiden Hütten hieß es am Samstag dann für alle, Koffer packen und zurück in die Heimat.

Für Interessierte gibt es im Internet unter www.tsv.ski eine Übersicht aller noch anstehenden Fahrten der Skiabteilung, allerdings sind die Winterfahrten bereits komplett ausgebucht. Restplätze gibt es lediglich für die Jugend-Osterfahrt sowie die Gauertaler Easter Break. red

