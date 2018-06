Schnelles Wiedersehen in Bensheim

Anzeige

Bensheim.Nur zwei Wochen nachdem ein Team aus Bensheim an der 32. Ausgabe des 24-Stunden-Fahrradrennens in Beaune am Start war, fand das nächste Treffen des Freundeskreises Bensheim-Beaune am Stand des Vereins auf dem Bürgerfest statt.

Beide Zusammentreffen der Freunde aus den beiden Partnerstädten fiel sowohl in Beaune als auch in Bensheim wieder sehr herzlich und vertraut aus. Die Freunde aus Beaune zeigten sich sehr zufrieden mit den Bürgerfestbesuchern am Stand des Freundeskreises in der unteren Fußgängerzone.

Beim Mitgliederempfang bei bestem Wetter schmeckten den zahlreichen Besuchern der gut gekühlte Crémant und die feinen Häppchen. Vorsitzender Christoph Draudt bedankte sich bei allen, die beim Auf- und Abbau des Standes geholfen haben und bei den Gastfamilien, die die französischen Freunde beherbergten. Ein gelungener Ausklang von vier Tagen Bürgerfest und der erneute Beweis für die gelebte und aktive Partnerschaft zwischen Bensheim und Beaune.