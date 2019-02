Schnittkurs auf der Streuobstwiese

Bensheim.Der BUND-Ortsverband Bensheim bietet am Samstag, 23. Februar, von 14 bis 16 Uhr, einen Obstbaum-Schnittkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Treffpunkt ist am Autohaus Vogel in Zwingenberg. Nach den Kursen in den vergangenen Jahren folgt aufgrund des hohen Interesses ein weiterer Obstbaum-Schnittkurs. Die Teilnehmer können ihre eigenen Werkzeuge mitbringen.

Auf der Streuobstwiese des BUND Bensheim werden Grundlagen des Obstbaumschnitts und verschiedene Schnitttechniken gezeigt. In bewährter Form wird Dietmar Eberhard von der Grünwerkstatt aus Lorsch den Kurs leiten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Äpfel, Birnen und Zwetschgen

Anschaulich werden verschiedene Schnitttechniken – wie der Erziehungs- oder der Erhaltungsschnitt – gezeigt. Da unterschiedliche Obstbäume wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder auch Zwetschgen vorhanden sind, kann auf einzelne Besonderheiten gut eingegangen werden.

Der BUND Bensheim hat seit 1992 eine Streuobstwiese im Norden von Auerbach mit 4400 Quadratmetern Fläche in Pflege.

Auf der Wiese stehen 50 Hochstämme mit alten Obstsorten, die meisten sind Apfelbäume – darunter alte Sorten wie Boskop, Dülmener Rosenapfel, Schlesischer Lehmapfel, Auerbacher Zwetschge oder der Kaiser- Wilhelm-Apfel.

Lebensraum für viele Insekten

Streuobstwiesen sind ein Mosaik aus Kleinlebensräumen. Deshalb können auf ihnen rund 5000 Tier- und Pflanzenarten leben. Den größten Anteil nehmen Insekten wie Käfer, Wespen, Hummeln, Bienen und Schmetterlinge ein.

Für viele Vogelarten und Säugetiere sind alte Streuobstbestände durch ihren Höhlen- und Totholzreichtum die ideale Lebensstätte. Die Vielfalt der alten Sorten gilt gegenüber Krankheiten und Schad-Erregern als besonders robust und ist somit ein wertvolles genetisches Reservoir.

Seinen Namen verdankt das Streuobst der früher oft unregelmäßigen Anordnung, die aussieht, als seien die Bäume zufällig über die Fläche gestreut worden. red

