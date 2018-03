Schnitzeljagd durch die Stadt

Anzeige

Treffpunkt für die Veranstaltung „Geocaching“ am Sonntag ist um 14 Uhr am Marktplatz in Bensheim. Dauer der Veranstaltung ist zwei Stunden, wobei die Tour auch in der Innenstadt Bensheims endet. Im Anschluss sind alle „Verfolger“ in die SSG-Geschäftsstelle zu „Tante Mathildas Kirschkuchen“, Kaffee und Kakao zum Selbstkostenpreis eingeladen.

Für Mittwoch, 28. Februar, wird um 20 Uhr zur Mitgliederversammlung der Abteilung Outdoor/Wandern in der Geschäftsstelle, Augartenstraße 13, eingeladen. red

