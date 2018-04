Anzeige

Bensheim.Am Sonntag (22.) sind Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 im Golfclub Bensheim eingeladen, kostenlos zu testen, ob ihnen Golfspielen Spaß macht. Um 14 geht es auf der Übungsanlage los. Sportschuhe und bequeme Kleidung sind von Vorteil, Schläger und Bälle werden gestellt.

Unter professioneller Anleitung wird dann ausprobiert, was an dem Sport mit dem kleinen weißen Ball denn so dran ist. Wer nach dieser Stunde noch mehr schnuppern möchte, dem bietet der Golfclub Bensheim die Möglichkeit, sechs Wochen lang an einem Gruppentraining für Kinder und Jugendliche teilzunehmen.

Dieses Training ist unverbindlich, Schläger und Bälle werden gestellt, eine Clubmitgliedschaft ist nicht notwendig. Nähere Infos zur Schnupperstunde und dem Testtraining online unter www.golfclub-bensheim.de oder im Clubbüro, Telefon 06251/67732. red