Schnuppertage beim Akkordeonclub

Bensheim.Die Schüler des Akkordeonclubs Blau-Weiß Bensheim feiern das dreijährige Jubiläum des Akkordeonunterrichts unter der Leitung von Marcel Weyrauch. Anlässlich dieses Jubiläums lädt der Verein für die beiden Samstage 1. und 8. Februar nun alle Interessierte in Bensheim und Umgebung ein, das Akkordeon kennenzulernen.

Der Akkordeonclub möchte mit einem vielschichtigen Unterrichtsangebot dazu beitragen, das Akkordeon mit all seinen spielerischen Möglichkeiten und Ausdrucksarten in die Zukunft zu bringen. Der Verein bietet dazu zeitgemäßen Unterricht für Kinder (ab sieben Jahren), Erwachsene, Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger an. Das Angebot richtet sich auch an Erwachsene als beliebten Freizeitausgleich zum beruflichen Alltag.

Durch Kooperationen mit der Joseph-Heckler-Schule, der Schillerschule und der Carl-Orff-Schule Fehlheim konnte in den letzten Jahren eine Spielgruppe Jugendlicher für den Akkordeonunterricht des Vereins gewonnen werden. Doch nicht nur Jugendliche nehmen bei dem Bensheimer Akkordeonclub Unterricht. Auch Spieler des 1. Orchesters lernen hier, ihre Spielfertigkeiten zu verbessern, zum Beispiel im Spiel als Solo-Akkordeon.

Ausprobieren erlaubt

Neue Interessenten für das Akkordeon und Wiedereinsteiger sind willkommen bei den Schnuppertagen des Vereins am 1. Februar ab 10.30 Uhr und am 8. Februar ab 13.30 in der Joseph-Heckler-Schule. Diplom-Musiklehrer Marcel Weyrauch wird für alle Teilnehmer die vielfältigen Möglichkeiten des Akkordeons vorstellen, und anschließend darf jeder das Instrument ausprobieren.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, heißt es abschließend. red

Info: Weitere Informationen unter www.akkordeon-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020