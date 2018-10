Schönberger Heimatquiz

Schönberg.Am Samstag (3.) richtet der Verschönerungsverein Schönberg seine letzte Veranstaltung für das Jahr 2018 aus, zu der Mitglieder und Interessierte um 19 Uhr ins Haus am Dorfplatz eingeladen sind. Geboten wird via Power-Point-Präsentation eine „Heimatkunde in Quizform“. Hierbei werden fast alle der rund 100 Fragen, wie auch die Auflösung, mit Fotos belegt oder erläutert.

Wissen, schätzen, raten

Die Fragen kommen aus dem dörflichen Bereich und dem Schönberger Umfeld. Oft sind es Alltagswahrnehmungen, die gefragt werden. Es sind Fragen zur Gemarkung, zu Gebäuden, zur Natur oder Schönberger Personen betreffend. Es sind Fragen darunter, deren Antwort eigentlich jeder wissen müsste, der schon länger im Ort wohnt und am öffentlichen wie Vereinsleben Interesse hat. Es gibt aber auch Fragen, die man nur durch Abschätzen und solche, die man nur durch Raten beantworten kann und das Bauchgefühl mit entscheidet.

Zu jeder Frage werden auf dem anonymen Antwortbogen die Antworten angekreuzt, wobei immer drei Lösungen zur Auswahl vorgeben sind. Die Auswertung wird so gehandhabt, dass am Ende jeder Teilnehmer alleine sein eigenes Ergebnis kennt. Ausnahmen werden die drei Besten sein, die mit einem „flüssigen Präsent“ belohnt werden.

Zur Veranstaltung wird es wie immer einen Imbiss geben. red

