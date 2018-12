Schöne Bescherung beim Nikolausturnen

BENSHEIM.Eine schöne Bescherung, und das im wahrsten Sinne des Wortes, erlebten Turnerinnen und Turner der TSV Auerbach sowie bei den Jüngeren begleitende Eltern und Großeltern am Samstagnachmittag in der Bensheimer Weststadthalle. Die Abteilung Turnen und Gesundheitssport des Vereins hatte zum Nikolausturnen eingeladen.

Von Anfängern bis zur Leistungsgruppe waren alle dabei und gaben bei Vorführungen Einblick in die Welt des Turnens mit ihrer großen Bandbreite. Zum Abschluss machte alsdann ein Nikolaus Station in der Halle. In seinem großen Sack hatte er kleine Geschenke für die Kinder.

Der Andrang rund um den Mann mit dem wallend weißen Bart und dem roten Mantel war erwartungsgemäß groß, immerhin hatten sich rund 250 Turner für den Nachmittag angesagt – und für die Kleineren in ihren Reihen war der Nikolausbesuch natürlich ein ganz besonderer Moment. Roland Scherer, der seitens der Abteilung die Veranstaltung federführend organisiert hatte, zeigte sich zufrieden mit dem gelungenen Miteinander. / thz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018