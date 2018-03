Schöne Landschaften, abstrakte Muster

© Dietmar Funck

Bensheim.Hans Dieter Jungs Biografie ist alles andere als durchschnittlich. Aufgewachsen ist er auf dem Binnenschiff seiner Eltern am Rhein, gelernt hat er Schiffsbauer. Später war er als Kunstschlossermeister tätig, war Betriebsleiter und Lehrlingsausbilder in einem großen Unternehmen – bis es ihn in die Gastronomie zog.

„Der malende Wirt“

Gemeinsam mit Ehefrau Martha hat der „malende

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3660 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018