Bensheim.Nach dem erfolgreichen Halbfinale in Seeheim-Jugenheim, nahmen die Schüler Fatih Balci und Aya Bouzerbha der Geschwister-Scholl-Schule aus Bensheim am Finale des Spanisch-Vorlesewettbewerbs in Frankfurt teil. Dieses wurde wie jedes Jahr im Instituto Cervantes ausgerichtet und erfreute sich einer hohen Besucherzahl.

Hierbei wurde Fatih Balci unter sieben Teilnehmern erneut zum besten Leser der spanischen Texte erkoren und errang zur großen Freude seiner Schulgemeinde den ersten Platz. Neben Büchergeschenken und Gutscheinen wurden die Sieger von Generalkonsulen aus Chile, Mexiko, Spanien und Kolumbien beglückwünscht, die als Ehrengäste zu dem Wettbewerb geladen wurden. Staatssekretär Manuel Lösel vom Hessischen Kultusministerium bekundete seine Bewunderung für die sprachliche Leistung der Teilnehmer und dankte ebenso den Schulen für ihr Engagement. Unser Bild zeigt Fatih Balci (links) bei der Preisverleihung in Frankfurt. red/Bild: Schule